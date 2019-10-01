Спільне підприємство Volkswagen і JAC пустило у продаж електрокросовер SOL E20X, який позиціонується як бюджетний.

З-під крила спільного підприємства Volkswagen і JAC у продаж вийшов електрокросовер SOL E20X.

Паркетник продаватиметься за ціною приблизно $18 тис.

SOL E20X рухають двигун потужністю 92 кВт і батарея на 49,5 кВт-год. Тести встановили, що авто може проїхати на одному заряді близько 400 км. При цьому зарядити до 80% його можна за 50 хв.

Інтер’єр електрокросовера виконано з використанням стильних елементів мідного кольору. SOL E20X отримав 8-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Приладова панель машини повністю цифрова.

Інтер’єр SOL E20X. Фото: Drive.ru

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Крім того, в електрокарі встановлено системи входу без ключа, паркувального асистента і попередження про сліпі зони.

Нагадаємо, Renault представила новий електрокар Zoe з покращеними технічними показниками та іншим інтер’єром.

Джерело: Electrive