Кабмін дав розпорядження поліції не штрафувати власників нерозмитнених автомобілів.

Уряд відклав введення штрафів для власників нерозмитнених автомобілів з єврономерами до 1 січня 2020 року.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, власників євроблях не штрафуватимуть, поки Кабмін не знайде адекватне вирішення цієї проблеми.

– Ми даємо розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції, щоб не викликати зайвих конфліктів, – сказав Гончарук.

Читайте: Мітинг євробляхерів під Радою – власники авто збираються на акцію За доступне розмитнення

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів за порушення ввезення евроблях в Україну на три місяці.