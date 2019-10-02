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Кабмін відклав введення штрафів за євробляхи до 1 січня 2020

Кабмін дав розпорядження поліції не штрафувати власників нерозмитнених автомобілів.

Кабмін відклав введення штрафів за євробляхи до 1 січня 2020

Уряд відклав введення штрафів для власників нерозмитнених автомобілів з єврономерами до 1 січня 2020 року.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, власників євроблях не штрафуватимуть, поки Кабмін не знайде адекватне вирішення цієї проблеми.

– Ми даємо розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції, щоб не викликати зайвих конфліктів, – сказав Гончарук.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів за порушення ввезення евроблях в Україну на три місяці.

Джерело: УНІАН

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