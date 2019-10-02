Давно мрієте про автомобіль, але не хочете довго чекати? Читайте в матеріалі Фактів ICTV, як взяти кредит на авто та що для цього необхідно.

Розглянемо етапи, через які вам доведеться пройти, якщо плануєте взяти кредит на автомобіль.

1. Перегляньте фінанси

Насамперед визначте, яку машину можете собі дозволити. Навряд чи ви осилите щомісячні платежі, які “з’їдатимуть” більше 50% бюджету. Зауважте, що чим більша сума та триваліший термін, тим вища відсоткова ставка. Тож бажано до того, як взяти кредит на авто, накопичити певну суму на початковий внесок. Хоча деякі банки готові покрити 100% вартості.

Автосалони переважно працюють з декількома банками, тому можна вивчити їхні програми кредитування та вибрати найоптимальніші умови. Деякі банки співпрацюють з дилерами та пропонують кредити на нові авто з нульовими ставками, щоправда на конкретні марки.

Незалежно від обраної програми кредитування, обов’язково доведеться сплатити ще 10-20% від вартості автомобіля: транспортний збір, поліси КАСКО та ОСАГО, реєстрація в сервісному центрі МВС, послуги нотаріуса, комісія банку. Тому платити на початку доведеться у будь-якому разі.

2. Оцініть свої шанси

Банки видають кредити не усім охочим. Ось що потрібно для кредиту на авто:

бути громадянином України;

бути старше 21 та молодше 65 років;

мати офіційний дохід, якого достатньо для того, щоб погасити кредит;

мати гарну кредитну історію;

працювати на поточному місці роботи не менше 6 місяців.

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3. Підготуйте документи

У багатьох автосалонах можна на місці оформити документи, а співробітники потім самі передають їх до банку. Пакет документів залежить від обраного банку, та переважно це:

анкета-заява на отримання кредиту;

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка про доходи.

Якщо ви захочете самі відвідати банк, подавайте документи в центральний офіс – там розташовані служби, які ухвалюють рішення про те, чи видавати кредит. Загалом рішення ухвалюється від декількох годин до декількох днів.

4. Купівля-продаж та реєстрація

В разі позитивного рішення співробітники банку повідомляють про це позичальника та дають йому гарантійний лист. На підставі цього листа та рахунку-фактури покупець укладає з автосалоном договір купівлі-продажу, в якому прописується марка, ціна авто, авансовий платіж (якщо буде) та інші умови. Після підписання договору покупець віддає автосалону аванс та сплачує податок у Пенсійний фонд.

Далі автомобіль реєструється в сервісному центрі МВС, покупцеві видається техпаспорт з відміткою про кредит.

Після цього в салоні оформлюються страхові поліси КАСКО та ОСАГО.

5. Заключний етап

Укладається нотаріально посвідчений договір застави на автомобіль, а також кредитний договір між клієнтом та банком. Уважно читайте умови, прописані у договорі!

Наступний крок – банк перераховує суму кредиту на розрахунковий рахунок автосалону. Щойно успішність операції підтверджується, покупець отримує автомобіль.

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