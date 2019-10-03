Джеремі Кларксон назвав найкращий суперкар і “народний” автомобіль року.

Британський автомобільний журналіст і ведучий шоу The Grand Tour Джеремі Кларксон назвав два найкращих автомобілі року.

У рамках премії News UK Motor Awards експерт заявив, що вважає найкращим суперкаром року Ferrari 488 Pista. Авто розганяється до сотні за 2,85 сек завдяки 3,9-літровій твін-турбо вісімці від гоночного купе 488 Challenge (720 сил і 770 Нм). Спідометр суперкара показує позначку 200 км/год вже через 7,6 сек після старту.

Ferrari 488 Pista. Фото: Dreamstime

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У категорії “народне авто” звання найкращого, на його думку, Кларксон віддав Bentley Continental GT V8. Під капотом цієї машини розміщується 4,0-літрова бітурбовісімка потужністю 550 конячок (770 Нм).

Bentley Continental GT V8. Фото: Dreamstime

Нагадаємо, Кларксон у своєму шоу подорожував Грузією з гіпсовим бюстом Йосипа Сталіна на капоті Bentley.

Фото: скріншот з відео ITV