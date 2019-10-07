Восени, ще до настання морозів, найбільш актуальними серед автомобілістів є питання по акліматизації сталевого коня до прохолодного пори року. Факти ICTV дають 5 корисних порад, як підготувати свою машину до холодів.

Гума

Фахівці радять міняти гуму на зимову, коли середньодобова температура падає нижче 7 градусів тепла. При такій погоді літня гума починає ставати жорсткою, і зчеплення з дорогою погіршується.

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Масло

Вибираючи масло, врахуйте клімат вашого регіону і рекомендації виробників. У кожної марки масла є свої обозначенія. В морози краще використовувати масло з низькою в’язкістю. Сьогодні стало досить популярним всесезонний засіб.

Рідини

Найвразливішою до перепаду температур є рідина склоомивача і її необхідно замінити на зимову відповідно до температурного режиму. Це дозволить вам безпечно себе почувати себе у сніжну, дощову погоду та не хвилюватися, що рідина замерзне у бачку, патрубках чи вже безпосередньо на вітровому склі.

Охолоджуючу рідину потрібно перевірити на співвідношення води та самої рідини в охолоджуючій системі. Чим більша вірогідність того, що охолоджуюча рідина в системі втратила свої властивості, або у системі знаходитися велика кількість води, тим більше вірогідність того, що вода замерзне, а вже це призведе до небажаного ремонту.

Рідину гальмівної системи необхідно змінювати приблизно раз на два роки, тому що гальмівна система теж має властивість накопичувати вологу, що може спричинити до перемерзання.

Гальма

При можливості потрібно оглянути гальмівні колодки, підтягнути трос ручного гальма. Якщо колодки підлягають заміні, то зверніть увагу на циліндри. Якщо на їх поверхні є гальмівна рідина, то манжети зношені, значить, вони також вимагають заміни.

Акумулятор

Огляньте акумулятор на предмет тріщин та очистіть контакти і верхню площину корпусу. Клеми повинні бути чистими, сухими і змащеними для запобігання корозії.

На спеціалізованому СТО необхідно перевірити рівень заряду АКБ та зарядити, або замінити зношений акумулятор.

Склоочисники та двері

Восени також необхідно перевірити стан склоочисників та змастити ущільнювачі дверей спеціальним силіконовим спреєм, що вбереже вас від примерзання дверей під час сильних морозів та продовжить термін їх експлуатації.

СТО

Проте, радимо не обмежуватися поверхневим оглядом автомобіля та у міжсезоння звертатися на СТО, які проведуть повну діагностику автомобіля перед зміною сезону та вбережуть вас від можливих неприємностей.

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