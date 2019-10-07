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В Україні може змінитися процедура отримання водійських прав

2 жовтня депутати від Слуги народу внесли до Верховної Ради законопроект №2201, який передбачає зміни у системі отримання водійських прав.

В Україні може змінитися процедура отримання водійських прав

Процедура отримання водійських прав може змінитися. Згідно із законопроектом №2201, який депутати від партії Слуга народу внесли до парламенту 2 жовтня, пропонується реформувати методику навчання наступним чином:

  • Вчити правила дорожнього руху українці зможуть самостійно, не звертаючись до навчальних закладів. Це допоможе заощадити час на навчанні.
  • Приступати до практичних занять на дорогах загального користування можна буде лише після отримання свідоцтва про успішне проходження теоретичного іспиту.

Якщо вам не вдалося здати практику з першого разу, її можна перездати лише через 3 місяці.

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Якщо проект підтримають 226 нардепів, він набуде чинності наступного дня після офіційної публікації.

До речі, раніше ми писали, як відновити водійське посвідчення за півгодини.

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