2 жовтня депутати від Слуги народу внесли до Верховної Ради законопроект №2201, який передбачає зміни у системі отримання водійських прав.

Процедура отримання водійських прав може змінитися. Згідно із законопроектом №2201, який депутати від партії Слуга народу внесли до парламенту 2 жовтня, пропонується реформувати методику навчання наступним чином:

Вчити правила дорожнього руху українці зможуть самостійно, не звертаючись до навчальних закладів. Це допоможе заощадити час на навчанні.

Приступати до практичних занять на дорогах загального користування можна буде лише після отримання свідоцтва про успішне проходження теоретичного іспиту.

Якщо вам не вдалося здати практику з першого разу, її можна перездати лише через 3 місяці.

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Якщо проект підтримають 226 нардепів, він набуде чинності наступного дня після офіційної публікації.

До речі, раніше ми писали, як відновити водійське посвідчення за півгодини.