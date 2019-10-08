У Харкові автокрадії вигадали новий спосіб, як виманити водія з машини за допомогою купюри.
У Харкові орудують автокрадії, які для відволікання уваги водія кладуть купюру під склоочисником транспортного засобу.
Як розповів автовласник у Facebook, 200 гривень йому підсунули на парковці супермаркету.
За його словами, викрадачі чекали, що він вийде за купюрою, залишивши ключ у машині. В іншому випадку зловмисники могли б просто пограбувати салон авто.
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– Якби я не чув про подібні випадки раніше, то обов’язково б вийшов, щоб взяти її, а так – заблокував двері і рушив, – написав водій.
Уважний харків’янин зазначив, що разом із ним від’їхала машина з затонованим склом і без номерів.
До слова, Факти ICTV писали, які автомобілі найчастіше крадуть і як уберегти свій від крадіжки.