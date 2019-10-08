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Факти / Lifestyle / Авто

Купюра-приманка: нова схема пограбування і викрадення авто

У Харкові автокрадії вигадали новий спосіб, як виманити водія з машини за допомогою купюри.

Купюра-приманка: нова схема пограбування і викрадення авто

У Харкові орудують автокрадії, які для відволікання уваги водія кладуть купюру під склоочисником транспортного засобу.

Як розповів автовласник у Facebook, 200 гривень йому підсунули на парковці супермаркету.

За його словами, викрадачі чекали, що він вийде за купюрою, залишивши ключ у машині. В іншому випадку зловмисники могли б просто пограбувати салон авто.

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– Якби я не чув про подібні випадки раніше, то обов’язково б вийшов, щоб взяти її, а так – заблокував двері і рушив, – написав водій.

Уважний харків’янин зазначив, що разом із ним від’їхала машина з затонованим склом і без номерів.

До слова, Факти ICTV писали, які автомобілі найчастіше крадуть і як уберегти свій від крадіжки.

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