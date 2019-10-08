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У стилі болідів 1950-х: українці створюють електросуперкар Miracle the One

Електричний суперкар Miracle the One від українських розробників коштуватиме $105 тис.

У стилі болідів 1950-х: українці створюють електросуперкар Miracle the One

Українська компанія МІРАКЛ АВТО представила концептуальний двомісний електричний суперкар Miracle the One.

У дизайні авто можна вгадати стилістику гоночних болідів 1950-х років, зокрема, Maserati F250 і Mercedes W196.

Рухають Miracle the One два електромотори, які видають 300 к.с. (220 кВт). Максимальний крутний момент – 500 Нм. При цьому обидва мотори встановлені на задній осі.

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За заявою авторів, суперкар здатний подолати на одному заряді 500 км завдяки акумулятору ємністю 50 кВт•год.

Усього світ побачать 500 примірників Miracle the One за ціною $105 тис. кожен.

Нагадаємо, компанія Jaguar презентувала новий електричний болід під назвою I-Type 4.

Джерело: ITC

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