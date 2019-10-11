Для монтажу споруди Шулявського шляхопроводу рух проспектом Перемоги 13-14 жовтня перекриють. Схему проїзду ділянки підготували Факти ICTV.

Зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу. Цими вихідними будівельники встановлять новий прогін мосту.

Для монтажу споруди рух проспектом Перемоги на перетині з вул. Вадима Гетьмана повністю перекриють із 00:05 13 жовтня (неділя) до 22:00 14 жовтня (понеділок).

Як об’їхати проспект Перемоги в районі Шулявського мосту (КАРТА)

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До речі, на час закриття проспекту Перемоги рух громадського транспорту зміниться.

Фото: КМДА