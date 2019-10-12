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Факти / Lifestyle

Проспект Перемоги перекриють через Шулявський міст – коли і як об’їхати (КАРТА)

Для монтажу споруди Шулявського шляхопроводу рух проспектом Перемоги 13-14 жовтня перекриють. Схему проїзду ділянки підготували Факти ICTV.

Шулявський міст

Зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу. Цими вихідними будівельники встановлять новий прогін мосту.

Для монтажу споруди рух проспектом Перемоги на перетині з вул. Вадима Гетьмана повністю перекриють із 00:05 13 жовтня (неділя) до 22:00 14 жовтня (понеділок).

Як об'їхати Шулявський міст (КАРТА)

 Як об’їхати проспект Перемоги в районі Шулявського мосту (КАРТА)

Читайте: Ремонт Шулявського мосту: як обійти пішоходам (КАРТА)

До речі, на час закриття проспекту Перемоги рух громадського транспорту зміниться.

Фото: КМДА

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