Фахівці радять міняти літні шини на зимові, коли середньодобова температура опускається нижче + 5-7 градусів.

В Державному агентстві автомобільних доріг України порекомендували почати перехід на зимові шини через погіршення погодних умов.

Шини, які призначені окремо для зими, і окремо для літа, мають відмінності за складом матеріалу, з якого вони зроблені, і малюнку протектора.

Зимова гума, на відміну від літньої, м’якша. Вже при температурі вище +10 градусів зимові шини починають гірше працювати, сильніше нагріваються під променями сонця і від теплого асфальту, стають м’якші, швидше стирається малюнок протектора. А шипована гума – мало того, що зношується з настанням теплої погоди, шипи на мокрому асфальті подовжують гальмівний шлях і взагалі роблять некомфортною поїздку по сухій дорозі.

Укравтодор вважає, що температура повітря повинна бути, в середньому, близько +7 градусів. За таких умов можна міняти гуму.

Зимові моделі гуми краще утримують авто на снігу і при ожеледиці, а також зменшують гальмівний шлях, завдяки своїй конструкції. Зверніть увагу на класифікацію зимових шин: європейські (для м’яких зим, коли температура повітря опускається не надто низько і випадає невелика кількість снігу), скандинавські (для більш суворих зим, коли випадає велика кількість опадів), шиповані (для їзди по крижаній дорозі).

Коли потрібно міняти гуму згідно із законом України

Зміна літньої гуми на зимову українським законодавством не регулюється. У відповідній постанові КМУ № 1306 (31.4) йдеться тільки про те, що заборонено їздити на транспортних засобах з несправностями та невідповідністю певним умовам.

Факти ICTV розібралися, як обрати якісну зимову гуму і на що варто звернути увагу при її покупці.

Джерело: Autonews, Автомобіліст