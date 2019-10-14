У Renault вирішили підігріти інтерес до моделі Renault Sandero Stepway і випустили лімітовану версію Techroad.

На тест-драйві у нас побував Renault Sandero Stepway з турбованим бензиновим двигуном об’ємом 0,9 л. Потужність двигуна становить 90 к.с., а максимальний крутний момент 140 Нм.

У парі з цим мотором працює п’ятиступенева роботизована КПП. Вартість тестового автомобіля в комплектації Techroad становить близько $15 тис.

Передньопривідний Renault Sandero Stepway залишився чимось середнім між кросовером і хетчбеком, хоча сам бренд Renault позиціонує його, як кросовер .

Дизайн

Якщо говорити про зовнішні особливості версії Techroad, то їх не так вже й багато. Окрім декоративних вставок на дзеркалах і віконних стійках, лімітовану версію також можна впізнати за новими колісним дискам.

Вони стилізовані під легкосплавні, але це звичайні сталеві диски з декоративними пластиковими ковпаками.

Салон

Дизайн інтер’єру перегукується із зовнішнім виглядом і також декорований червоними елементами.

Кермо зручне, не перевантажене кнопками і добре лежить в руках.

Панель приладів залишилася незмінною та проста у користуванні. Під кермом знаходиться додатковий блок керування системою мультимедіа.

Вгорі центральній консолі знаходиться семидюймовий сенсорний екран мультимедійної системи, яка оновилася і тепер підтримує Apple CarPlay.

Це означає, що ви можете дублювати на екран системи сумісні програми зі свого iPhone .

Найбільш корисною є можливість користуватися онлайн навігацією, без прив’язки до штатних карт. Для цього вам необхідний смартфон з підключенням до інтернету, а далі ви вибираєте навігатор, який вам подобається і підтримує Apple CarPlay.

Мультимедіа працює непогано, не зависає і справляється з щоденними завданнями.

Під екраном знаходиться блок керування клімат-контролем.

У самому низу знаходяться кнопки управління задніми склопідйомниками та круїз-контроль з обмеженням швидкості.

Так, ось таке цікаве місце вибрали французи для елементів управління склопідйомниками.

Є два підстаканники спереду, а також відкидний підлокітник у водія.

Якість матеріалів бюджетна, що абсолютно нормально для автомобіля з таким цінником.

Місця позаду не дуже багато, особливо для пасажирів зі зростом 1,85 м і вище. Для міста та поїздок на короткі дистанції буде вистачати, а ось в тривалих поїздках буде вже не дуже комфортно.

Об’єм багажного ого відділення Renault Sandero Stepway становить 320 л, а якщо скласти спинки другого ряду, то виходить цілих 1 200 л.

Поріг багажника у вигляді фарбованого металу – не найкраще рішення, адже це місце часто піддається механічним пошкодженням.

Під фальшпідлогою в багажнику знаходиться запаска, що є плюсом для наших реалій.

Динаміка

Renault Sandero Stepway не змінився в плані техніки з моменту останньої нашої зустрічі на тест-драйві.

Двигун на 90 к.с. з максимальним крутним моментом 140 Нм працює з роботизованою КПП (Easy -R ). Трициліндровий мотор такий самий голосний та віддає вібрації в салон, але така вже специфіка його роботи.

Easy -R – також залишилася без змін та з характером, до якого треба звикнути. Логіку роботи КПП потрібно відчути і трохи адаптуватися до неї, що займає певний час. “Робот” не любить різких стартів і розгонів, які супроводжуються характерними ривками при перемиканні передач. Рівномірний розгін і плавна робота з педаллю газу – ось це для РКПП.

Підвіска в Renault Sandero Stepway комфортна та повністю справляється з нашими дорогами. Не варто забувати і про дорожній просвіт, який становить 197 мм.

Габаритні розміри:

Довжина 4 080 мм

Ширина 1 757 мм

Висота 1 618 мм

Колісна база 2 589 мм

Кліренс 197 мм

У Renault Sandero Stepway є камера заднього виду та паркувальні датчики позаду, що спрощенує паркування компактного Sandero Stepway.

Підсумок

У Renault Sandero Stepway в лімітованої версії Techroad немає революційних змін і технологічних проривів, але є оновлення, на які варто звернути увагу.

Малолітражний мотор і вибагливий “робот” не дадуть вам сумувати, але не варто забувати про ціну.

У Renault Sandero Stepway є все необхідне, але не більше. Renault Sandero Stepway гідний хетчбек з амбіціями кросовера. Він практичний, сучасний, але залишається досить бюджетним варіантом.

Вирішувати, як завжди, вам.











































































Тест-драйв Renault Sandero Stepway: бюджетна спецверсія / 19 фотографий

Олесь Куниця