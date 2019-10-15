За рік в Україні викрадають більше тисячі машин. Як вберегти автомобіль – читайте на Фактах ICTV.
Існує безліч способів викрасти автівку. Але найпопулярнішим методом залишається виманювання водія.
Часто під двірниками автівки грабіжники залишають купюру, наприклад, 200 грн. Водій виходить з авто, аби забрати гроші, і все.
Також експерти закликають не виходити з авто, не заглушивши двигун, і не залишати ключі всередині.
Щоб викрасти транспортний засіб, крадії викликають евакуатор. У такій ситуації допоможуть спеціальні датчики, які спрацюють, як тільки автомобіль почнуть рухати.
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До найпопулярніших методів крадіжки авто належать крадіжка за допомогою так званого грабера та зламування електронних систем.
Тому, якщо ви побачили поряд з вашою машиною людину з ноутбуком, будьте дуже уважні. Можливо, за допомогою цього комп’ютера грабіжник зчитує код вашої сигналізації.
Експерти зазначають, що найдієвіший захист від крадіжки – це хороша сигналізація.
Крім того, можна встановити в двигун чіп, який не дозволяє завести машину без власника ключів.
До слова, раніше Факти ICTV писали, як підготувати авто до зими.