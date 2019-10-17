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BMW зняла рекламу в Києві для нової моделі преміум-класу

Німецька компанія BMW представила рекламне відео нової моделі BMW 2 серії Gran Coupé зняте в Києві.

bmw

BMW зняла рекламу своєї нової моделі в Києві.

У відео потрапили Подільсько-Воскресенський міст, тунель під Поштовою площею і види на Поділ.

Читайте: Україна в топі. Apple, Lacoste і ще 5 брендів, які зняли рекламу в Києві

Авто преміум-класу BMW 2 серії Gran Coupé буде представлене на автошоу в Лос-Анджелесі в листопаді.

Нагадаємо, в червні американська компанія Apple зняла рекламу навушників AirPods в Києві.

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