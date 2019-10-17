Toyota представить світу новий електричний сіті-кар BEV наступного тижня на автосалоні в Токіо.
Toyota показала двомісний електричний сіті-кар BEV, довжина якого менше 2,5 метра.
Якщо порівнювати з популярною моделлю в цьому класі – Smart ForTwo, то новинка від японців на 205 мм коротша і на 373 мм вужча.
На одному заряді батареї BEV може проїхати 100 км, при цьому стрілка спідометра в електромобілі не піднімається вище 60 км/год.
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Крім звичайної Toyota планує випуск і комерційної версії. Останню за бажання можна перетворити на мобільний офіс, встановивши складаний стіл.
Менший за Smart: Toyota розпочне випуск електрокара BEV / 4 фотографии
Як заявляє автовиробник, машина підійде водіям-початківцям і людям похилого віку.
До слова, Факти ICTV публікували матеріал про 5 бюджетних вживаних електромобілів, які варті уваги.
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