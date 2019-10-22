В Україні набули чинності зміни, що стосуються підготовки водіїв та видавання їм прав.

19 жовтня набрала чинності постанова Кабінету міністрів, яка торкнеться майбутніх водіїв та автошкіл, які їх готують.

Нововведення передбачають вдосконалення процедури отримання та обміну водійського посвідчення, зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв, спрощення процедури акредитації автошкіл.

У підготовці водіїв будуть такі зміни:

термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочений до двох років;

складання іспитів можуть фіксувати на фото та відео;

практичний іспит здається в тому самому центрі МВС, в якому була успішно здана теоретична частина;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв допускаються в індивідуальному порядку;

свідоцтва про закінчення автошколи не видаються в паперовому вигляді, а вносяться до Єдиного державного реєстру МВС в електронному вигляді.

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Викладачі та інструктори з водіння також зобов’язані вносити інформацію про деталі проведення теоретичних і практичних занять в електронний журнал.

У посвідченні водія тепер вказуватимуть групу крові власника, а отримати або обміняти його буде неможливо без позначки про місце реєстрації в паспорті або іншому документі, що підтверджує особу.

Функцію акредитації автошкіл тепер виконуватимуть регіональні сервісні центри МВС.

До слова, Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про техогляд авто в Україні, який планують відновити.

Джерело: Головний сервісний центр МВС