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Штраф за водіння без прав в Україні 2019

Штраф за водіння без прав обов’язково потягне за собою штраф, адже це є серйозним порушенням.

Штраф за водіння без прав в Україні 2019

Якщо забув права вдома – найкраще залишити машину або попросити інших людей з водійським посвідченням нею керувати. Інакше – штраф! Про це свідчить Кодекс України про адміністративні правопорушення, якщо його перефразувати своїми словами. А точніше стаття 126.

Випадок 1. Якщо ви все ж сіли за кермо без прав або документів на авто та вас зупинила поліція, будьте готові заплатити 425 грн штрафу. Про це свідчить ч.1 статті.

Випадок 2. Якщо ви вирішили, що ваш син досить дорослий і можна посидіти поруч, а він нехай покерує – штрафу вам не уникнути. Передавати керувати автомобілем не можна без відповідного пакету документів та прав на водіння даної категорії автомобіля. Штраф за водіння без прав неповнолітнім – 510 грн (ст.126 ч.2 КУпАП).

! Положення частин першої та другої цієї статті не застосовуються до осіб, які в установленому порядку навчаються водінню транспортного засобу.

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Випадок 3. Якщо ви були позбавлені права керування транспортним засобом і все ж сіли за кермо авто, штраф в цьому випадку також становить 510 грн (ст.126 ч.3 КУпАП).

Нагадаємо, з 1 жовтня водії повинні вмикати фари під час руху поза населеними пунктами.

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