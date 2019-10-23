PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто

Honda представила новий гібридний хетчбек Jazz

Новий хетчбек Honda Jazz надійде в автосалони у Європі в 2020 році.

Honda представила новий гібридний хетчбек Jazz

У Токіо представлено оновлений хетчбек Honda Jazz, який отримав гібридну установку, що складається з 1,5-літрового бензинового двигуна і двох електромоторів. Сумарну віддачу поки тримають у секреті.

Новий хетчбек отримає також версію Jazz Crosstar, яка має більший, ніж у звичайної версії, дорожній просвіт, інше оформлення решітки радіатора, пластикові накладки на порогах і колісних арках та наявність рейлінгів на даху.

Honda представила новий гібридний хетчбек Jazz / 6 фотографий

Читайте: Honda розігнала газонокосарку до рекорду Гіннеса

Завдяки вдосконаленій системі Honda Sensing, авто навчилося адаптивному круїз-контролю з асистентом руху в заторах. Також новий Jazz здатний автоматично гальмувати у разі розпізнання пішоходів і велосипедистів навіть у нічний час.

Крім того, машина отримала оновлений комунікаційний комплекс Honda Connect для управління її функціями дистанційно зі смартфона.

Нагадаємо, компанія Jaguar презентувала новий електричний болід під назвою I-Type 4.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Менший за Smart: Toyota розпочне випуск електрокара BEV
Менший за Smart: Toyota розпочне випуск електрокара BEV
У стилі болідів 1950-х: українці створюють електросуперкар Miracle the One
У стилі болідів 1950-х: українці створюють електросуперкар Miracle the One
Volkswagen запустив у продаж бюджетний електрокросовер SOL E20X
Volkswagen запустив у продаж бюджетний електрокросовер SOL E20X
Рестайлінг Honda CR-V: дата продажу, ціна та характеристики
Рестайлінг Honda CR-V: дата продажу, ціна та характеристики
Дешеві електромобілі: топ-5 бюджетних вживаних електрокарів
Дешеві електромобілі: топ-5 бюджетних вживаних електрокарів
електротаксі
Mercedes-Benz та Volocopter презентували повітряне електротаксі
Honda
Перший електрокар Honda e: ціна та характеристики
220 км на одному заряді: Honda е розсекретили до прем’єри
220 км на одному заряді: Honda е розсекретили до прем’єри
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка