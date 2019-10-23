Новий хетчбек Honda Jazz надійде в автосалони у Європі в 2020 році.

У Токіо представлено оновлений хетчбек Honda Jazz, який отримав гібридну установку, що складається з 1,5-літрового бензинового двигуна і двох електромоторів. Сумарну віддачу поки тримають у секреті.

Новий хетчбек отримає також версію Jazz Crosstar, яка має більший, ніж у звичайної версії, дорожній просвіт, інше оформлення решітки радіатора, пластикові накладки на порогах і колісних арках та наявність рейлінгів на даху.























Honda представила новий гібридний хетчбек Jazz / 6 фотографий

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Завдяки вдосконаленій системі Honda Sensing, авто навчилося адаптивному круїз-контролю з асистентом руху в заторах. Також новий Jazz здатний автоматично гальмувати у разі розпізнання пішоходів і велосипедистів навіть у нічний час.

Крім того, машина отримала оновлений комунікаційний комплекс Honda Connect для управління її функціями дистанційно зі смартфона.

Нагадаємо, компанія Jaguar презентувала новий електричний болід під назвою I-Type 4.