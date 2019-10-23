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Факти / Lifestyle

Права та техпаспорт у смартфоні: уряд підтримав цифрові посвідчення

Кабмін підтримав ініціативу МВС та Мінцифри із запровадження в Україні цифрового водійського посвідчення та техпаспорту.

Права та техпаспорт у смартфоні: уряд підтримав цифрові посвідчення

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про впровадження електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

– Ми пропонуємо за бажанням громадянина та за допомогою відповідного мобільного додатку ДіЯ, який запрацює вже у грудні цього року, генерувати електронні права та техпаспорт. Такі електронні документи матимуть рівнозначну юридичну силу та так само ідентифікуватимуть громадянина, ‑ заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Він додав, що поліція повинна притягувати до відповідальності не за відсутності прав або техпаспорту, а за відсутність законних підстав для керування авто.

Раніше Факти ICTV писали, що 19 жовтня набрала чинності постанова Кабінету міністрів, яка торкнеться майбутніх водіїв та автошкіл, які їх готують.

Джерело: МВС

Фото: Unsplash

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