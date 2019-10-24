Новий сервіс від МВС нагадуватиме власникам про закінчення дії страхового полісу автомобіля.
У Міністерстві внутрішніх справ розробляють сервіс, в якому буде інформація про термін дії страхового полісу авто.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.
Завдяки сервісу, власник авто буде попереджений про закінчення терміну дії документу.
Стане у нагоді сервіс також поліцейським, які будуть моніторити поліси і притягати до відповідальності тих, хто його прострочив або зовсім не має.
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За словами Гончарова, над сервісом працюють не тільки експерти МВС, а й працівники Моторно-транспортного бюро.
Нагадаємо, в Україні стартує пілотний проект, що дозволить водіям пред’являти права і техпаспорт на смарфоні.