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Страхування авто: МВС запустить сервіс-нагадування про прострочення

Новий сервіс від МВС нагадуватиме власникам про закінчення дії страхового полісу автомобіля.

Страхування авто: МВС запустить сервіс-нагадування про прострочення

У Міністерстві внутрішніх справ розробляють сервіс, в якому буде інформація про термін дії страхового полісу авто.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Завдяки сервісу, власник авто буде попереджений про закінчення терміну дії документу.

Стане у нагоді сервіс також поліцейським, які будуть моніторити поліси і притягати до відповідальності тих, хто його прострочив або зовсім не має.

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За словами Гончарова, над сервісом працюють не тільки експерти МВС, а й працівники Моторно-транспортного бюро.

Нагадаємо, в Україні стартує пілотний проект, що дозволить водіям пред’являти права і техпаспорт на смарфоні.

Джерело: Інформатор

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