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Tesla і VW: названо найпопулярніші авто в Європі

Volkswagen Golf став найпопулярнішим бензиновим авто в Європі, а Tesla Model 3 лідером за продажем серед електрокарів.

Tesla і VW: названо найпопулярніші авто в Європі

За вересень 2019 року в Європі продали 1,28 мільйона автомобілів.

Найпопулярнішими моделями серед європейців стали Volkswagen Golf та Opel Corsa.

У топ-25 найбільш продаваних європейських моделей також потрапили Renault Clio, Mercedes-Benz A-Class і Ford Fiesta. Замикають список Volkswagen Polo, Renault Duster, Hyundai Tucson, BMW 3 Series і Ford Kuga.

Король електрокарів – Tesla Model 3 (11-а в загальному списку). Також серед електричних машин, які користуються успіхом – Renault Zoe і Nissan Leaf.

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Проте, саме авто з бензиновими двигунами найчастіше їдуть з автосалонів – 58%. На другому місці за популярністю – дизельні машини (29%). “Зелені” замикають трійку.

Нагадаємо, Tesla Model 3 стала другим електрокаром, який потрапив до списку найбезпечніших авто.

Джерело: Motor

Фото: Dreamstime

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