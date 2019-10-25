27 жовтня в Україні відзначають День автомобіліста. Факти ICTV зібрали найкращі ідеї подарунків для людей, які не уявляють свого життя без автомобіля.

День автомобіліста – саме час порадувати подарунком близьких людей, які народилися під “зіркою водія”.

Ми зібрали гаджети і пристрої, які можуть допомогти перетворити будь-який автомобіль на високотехнологічний транспортний засіб.

Любителі автомобілів обов’язково оцінять подарунок із цього списку.

Тримач для смартфона

Це не найдивовижніша автомобільна технологія, але коли ви перебуваєте за кермом, немає нічого зручніше, ніж тримач для мобільного телефону.

Більшість тримачів на ринку працюють з усіма великими і маленькими пристроями, від 5,8-дюймового iPhone XS до 6,3-дюймового Galaxy Note 9.

Bluetooth-адаптер

Старі машини не обладнані системами Android Auto або Apple Carplay, а часто взагалі не мають жодних можливостей підключити смартфон до аудіосистеми через Bluetooth.

За допомогою Bluetooth-адаптера, який підключається до 12-вольтової розетки вашого авто або роз’єму під навушники, можна легко підключитися до колонок машини, щоб слухати музику або голосові підказки GPS-навігатора.

Відеореєстратор

Від інцидентів на дорозі ніхто не застрахований. І коли хтось врізається у вас на світлофорі або розбиває машину, коли вона припаркована на вулиці, вам хочеться мати якісь докази.

Тому відеореєстратор, який легко встановлюється на вітровому склі, чудовий подарунок для автомобіліста.

Читайте: Привід автомобіля: який краще – задній, передній чи повний

USB-перехідник

Далеко не всі машини мають у собі вбудовані з заводу порти USB. А як же заряджати свій смартфон?

Але є ідея ще краще – це перехідник з автомобільного прикурювача на два роз’єми USB. З ним водій може зарядити одночасно не тільки свій смартфон, але і гаджет дружини або друзів.

Чашка-термос

Кожному водієві потрібна якісна чашка-термос для подорожей. Завдяки вакуумній ізоляції багато з варіантів можуть зберігати тепло гарячих напоїв протягом 12 годин. Також і холодні напої у таких чашках залишаються холодними протягом цілого дня.

До слова, Факти ICTV склали список того, що можна подарувати програмісту.