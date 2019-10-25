Їзда без страховки в Україні заборонена та карається штрафом, розмір якого визначається тяжкістю порушення.

Обов’язкове автострахування в Україні регулюється Законом України Про ОСАЦВ (№ 1 961-VI від 01.07.2004 року) з 1 січня 2005 року.

Страховка – у списку документів, які водій завжди повинен возити з собою (разом із правами, документацією про реєстрацію ТЗ, дозволом на застосування проблискових маячків, а також маршрутом і графіком переміщення).

Відсутність страховки вважається серйозним порушенням і тягне за собою адміністративну відповідальність.

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Якщо водій порушив ПДР або став учасником аварії, без автостраховки йому доведеться сплатити штраф на суму, що становить від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно ст. 126 КпАП, штраф за їзду без страховки складе від 425 до 850 грн.

Суму штрафу за їзду без страховки визначить патрульний, враховуючи тяжкість порушення.

Наприклад, якщо водій забув страховий поліс вдома, загубив або залишив в іншому місці, то можливо усне попередження або штраф за мінімальним тарифом.

Тоді водієві потрібно буде заплатити:

450 грн. – якщо водій придбав поліс, але не зміг пред’явити;

850 грн. – якщо поліс прострочений;

850 грн. – якщо водій без автостраховки став винуватцем ДТП.

Зауважимо, що якщо водій-порушник не має страховки, то йому потрібно буде сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху та штраф за відсутність поліса.

Не зобов’язані оформляти страховий поліс учасники бойових дій, інваліди війни та інваліди 1 групи, а також водії, які перебувають за кермом ТЗ, що належить інваліду 1 групи.

Якщо водій із цього переліку потрапить у ДТП або стане винуватцем аварії, то компенсацію постраждала сторона отримає за рахунок фондів Моторного (транспортного) бюро України.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ розробляють сервіс, в якому буде інформація про термін дії страхового поліса авто.