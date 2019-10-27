27 жовтня в Україні відзначають День автомобіліста. Найкращі привітання зі святом читайте на сайті Факти ICTV.

День автомобіліста почали святкувати з 1993 року, коли президент України Леонід Кравчук підписав відповідний наказ.

День автомобіліста – це професійне свято не тільки водіїв, але і ремонтних робітників, інженерно-технічних працівників, керівників автотранспортних підприємств.

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Також вітають тих, у кого є водійське посвідчення, навички водіння й автомобіль.

Нехай автомобіль тобі вірним другом стане

І ламатись перестане.

Ти швидкості особливий цінитель

Зі святом, автолюбитель!

*****

Дівчата в’ються за тобою немов ліани,

Готовий ти відвезти їх на моря і до океанів.

Залити бензину, педаль газу втиснути,

Тепер вам належить кататися, запалювати.

На швидкості дороги колесити,

І подорожуючи в машині жити.

Ми побажаємо тобі щастя і терпіння,

Уваги у дорозі, любові і шаленого везіння!

*****

Собою задоволений і впевнений,

Не раз дорогой перевірений.

Ти за кермом – шикарний мен,

А для жінок – просто супермен!

Нехай мчить авто вперед, до мрії,

Адже варто лише захотіти,

Все збудеться, до чого прагнеш

І буде в житті, чим пишатися!

*****

Скільки ти життя провів

За кермом машини?

Ти – орел між водіїв,

Сокіл – як людина!

Хай же твій автомобіль

Вправно тобі служить!

Не реве і терпить біль

Радує й не тужить!

*****

Я машину собі взяв,

А бензин здорожчав.

Рік пішки походжу,

На бензин так назберу!

*****

Бажаю, щоб твоя зарплата

Йшла тільки куди треба:

На тюнінг крутий і на бензин,

А не на штрафи і запчастин магазин!

Раніше Факти ICTV зібрали найкращі ідеї подарунків на День автомобіліста. Ми зібрали гаджети і пристрої, які можуть допомогти перетворити будь-який автомобіль на високотехнологічний транспортний засіб. Любителі автомобілів обов’язково оцінять подарунок із цього списку.