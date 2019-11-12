Черги на СТО, ажіотаж в автомагазинах. Перевзути свого залізного коня та запастися зимовими примочками – нині головний біль для всіх автомобілістів. Вже зовсім скоро синоптики обіцяють холоди.

Хоч зимову гуму використовувати в теплу погоду шкода, та краще зробити це раніше, ніж ризикувати машиною потім. Адже багатьох аварій можна уникнути, якщо завчасно потурбуватися про своє авто.

Та чи правильно автомобілісти обирають зимову гуму? Виробників на ринку – сотні, але як зрозуміти, що потрібно саме для нашого клімату? Експерти кажуть: враховувати навіть треба те, що дороги в Україні особливо не чистять, тому гуму потрібно вибирати зубату, яку ще називають арктичною. Звісно, клімат в Україні не настільки суворий, зате дороги – суворі.

Ціни на будь-який смак. Але порада від фахівців: якісні шини не можуть коштувати дешевше, аніж 1000 грн. за штуку. І цю якість можна перевірити ще в магазині. Звертайте увагу на щільність гуми. Та і це не все – завжди треба звертати увагу на спеціальні позначки якості на колесах – вони показують рівень стійкості до різних погодних умов.

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Але перевзути гуму – це 30% роботи. Важливо не економити на омивачах, охолоджуючій та гальмівній рідинах та фарах. Варто мати в багажнику і звичайну лопату, аби мати змогу відкопати автівку у снігопад.

Але нехтувати технічним прогресом все ж таки не варто. Експерти радять: перед початком зимового сезону треба зробити діагностику всіх систем, розвал-сходження, відрегулювати гальма. Взимку всі системи отримують більше навантаження, аніж влітку. До того ж, потрібно подбати про двері авто, які можуть замерзати на морозі. Щоб цього не сталося, варто обробляти їх силіконовим гелем. Але і це потрібно робити поки ще тепло.

Як підготувати авто до зими та скільки це коштує

Та й технічний стан автівки – це тільки півсправи. Якою б не була супермашина, але якщо водій не знає елементарних правил поведінки на дорогах взимку, то проблем не оберешся. Одна з таких – швидкісний режим. В межах міст прибрали літній режим магістралей, тож тепер ніяких 80 кілометрів на годину, лише 50 усюди.

Водіння авто взимку дуже відрізняється від поведінки за кермом влітку. І це давно зрозуміли, наприклад, у Фінляндії. Там є цілі школи, де навчають екстремальному зимовому водінню. Учнів тренують навіть тому, як поводитись в ситуації, коли ти потрапив у ДТП.

Тож, урок екстремального водіння коштує від 1500 до 4000 грн., нова гума обійдеться від 4000 до 10000 грн., її заміна – 500 грн., 300-600 грн. коштує діагностика, 250 грн. – новий омивач та силіконове мастило.

До слова, Факти ICTV розповідали про ціни та особливості автокрісле та бустерів.