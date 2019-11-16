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Браковані гальма: Nissan відкликає понад 450 тис. авто

Компанія Nissan планує відкликати понад 450 тис. автомобілів через проблеми з гальмами.

Браковані гальма: Nissan відкликає понад 450 тис. авто

Nissan може відкликати понад 450 тис. авто з усього світу через проблеми з витоком гальмівної рідини.

Представники компанії уточнили, що антиблокувальний насос гальмівного привода може протікати на друковану плату, спричиняючи електричні замикання та займання.

Читайте: Tesla і VW: названо найпопулярніші авто в Європі

Відкликанню підлягають кросовери Murano 2015-2018 років випуску та седани Maxima 2016-2018 років випуску, а також позашляховики Infiniti QX60 і Nissan Pathfinder 2017-2019 років.

Раніше Факти ICTV писали, що Volkswagen показав, як виглядатиме новий електричний кросовер ID.4, який очікують у продажу в Європі у 2021 році.

Джерело: 10daily

Фото: Dreamstime

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