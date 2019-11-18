Якщо порівняти з минулим роком, українці майже вп’ятеро частіше почали купувати старі автомобілі. Якщо шукаєте, де купити вживане авто в Україні, пропонуємо ознайомитися з можливими варіантами.

Варіантів, де придбати старий автомобіль, може бути кілька. Серед них варто виділити такі:

У знайомих

Практично немає шансів нарватися на технічний і юридичний обман, коли купуєш авто у знайомої людини. Однак вкрай мала ймовірність того, що продаватиметься та марка, яка вас цікавить. Головний мінус цього варіанту – обмежений вибір.

На автобазарі

З появою інтернету популярність автобазарів почала стрімко падати. Однак через можливість добре збити ціну вони продовжують існувати. Автовласники готові знизити “ринкову” ціну через велику конкуренцію.

Зазвичай на авторинках торгують чоловіки за 40 років, які невпевнено себе почувають в інтернеті, однак про машини знають все. Тому якщо хочете “збити” ціну, аргументуйте це логічними аргументами. Якщо помітили обвіс із пластику, розрізану шестерню або надмірний тюнінг – сміливо починайте торгуватися.

На авторинках поширене шахрайство, тому що покупці часто приїжджають з грошима. Схема проста: відстежуються новоприбулі автомобілі і, щойно пасажири йдуть, розбивається скло і витягується барсетка. Рекомендуємо не брати з собою велику суму і всі цінні речі тримати з собою.

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В автосалонах

Це непоганий варіант для тих, хто шукає, де купити вживане авто. Особливо для 100% впевненості в чистоті оформлення угоди. Так ви вбережете себе від історій з арештами, викраденнями і кредитними заборгованостями.

Основний мінус цього способу – компанія-посередник бере комісійний відсоток за свою роботу. Також є ймовірність потрапити на недосконалий засіб в технічному плані, однак цього можна уникнути, якщо приїхати на зустріч з хорошим фахівцем.

На дошках оголошень і спеціалізованих сайтах

Цікаві пропозиції про продаж вживаних автомобілів можна знайти на різних дошках оголошень: OLX, Besplatka, Авторіа, RST.UA тощо. Найголовніше – не потрапити на посередника. В їхніх оголошеннях часто немає інформації про минулу експлуатацію, вказані тільки сухі характеристики або гарний текст з “водою”.

Нагадаємо, в Україні збільшилася кількість реєстрації вживаних легкових автомобілів. У жовтні 2019 українці зареєстрували 27 тис. вживаних авто, що на 2,3 рази більше, ніж у 2018 році.