Під час руху на авто в умовах туману потрібно дотримуватися правильної швидкості та не здійснювати небезпечні маневри.

Підступність туману в тому, що він може завадити автомобілісту несподівано, скоротивши видимість дороги до краю капота. Щоб дістатися до пункту призначення за таких умов, необхідно виконувати декілька важливих рекомендацій.

№1 Орієнтація

І вночі, і вдень правильно розташовувати свій транспортний засіб на проїжджій частині під час руху в тумані допомагають дорожня розмітка, обмежувальні стовпчики на узбіччях і яскраво-червоні віхи, які іноді (шкода, що іноді) дорожники виставляють взимку уздовж трас.

Якщо дані елементи дорожньої інфраструктури відсутні (або приховані снігом), орієнтуватися доведеться за межею асфальту і узбіччя, сніжним бруствером, коліями та слідами інших транспортних засобів.

Вночі можуть допомогти світловідбиваючі дорожні знаки – щоб краще бачити їх, можна короткочасно “присвітити собі дальнім світлом фар. Потрібно пам’ятати, що на перехрестях осьова лінія може бути відсутньою, і в такий момент водієві легко втратити орієнтацію на дорозі. У даному випадку краще знизити швидкість і бути готовим до того, що осьова лінія з’явиться в стороні від капота автомобіля. Лінії розмітки і навігатор – хороші орієнтири в тумані.

№2 Світло

Незалежно від часу доби, під час в’їзду в туман фари потрібно включити негайно, але тільки не на дальнє світло. Тому що спрямовані горизонтально вперед промені “дальнього” (особливо вночі) підсвітять зважені в повітрі краплі води і створять перед машиною непроникну молочно-білу стіну. Краще пробиває туман ближнє світло, а ще ефективніше працюють “протитуманки” – звичайно, правильно налаштовані. Над самою дорогою зазвичай концентрація водяних крапель найменша, і ці фари, розташовані низько і паралельно землі, не підсвічуючи водяну суспензію, краще за інші висвітлюють поверхню попереду автомобіля.

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Вночі дальності ближнього світла і “протитуманок” повинно вистачити для освітлення дороги спереду за умови вибраної безпечної швидкості. Вдень світло фар потрібен в першу чергу, щоб зробити машину видимою для інших учасників руху. Протитуманні фари жовтого кольору, як і спеціальні “всепогодні” лампи в основних фарах, завдяки своєму спектру випромінювання покращують видимість за вікном.

№3 Видимість

Туман – це також свого роду вид опадів, який може погіршити видимість через лобове скло, тож не варто забувати про склоочисники. Під час тривалої їзди в дуже густому тумані може пітніти скло в салоні. Слід зазначити, що в машинах без салонних фільтрів це відбувається раніше, ніж у тих моделей, де є такий очисник.

Виключити дане явище допомагає перерозподіл повітряних потоків системи вентиляції салону (кліматичної установки) на скло, а якщо і це не допомагає – активація кондиціонера. Щоб поліпшити видимість машини в густому тумані, можна використовувати мигання дальнім світлом фар або ж увімкнути аварійну сигналізацію. За необхідності зупинки у тумані намагайтеся не робити цього на узбіччі, знайдіть більш глибоку “кишеню” або з’їзд з дороги.

№4 Швидкість

Як і під час їзди в звичайних умовах, в тумані потрібно тримати швидкість, достатню для зупинки машини у разі появи попереду будь-яких перешкод. При цьому слід враховувати, що на наших дорогах не рідкість старі машини з несправними габаритними вогнями, які помітні лише з мінімальної відстані. Тому безпечною швидкістю в тумані є 30-50 км/год. Під час їзді у тумані заміськими трасами, особливо на велику відстань, може з’явитися помилкове відчуття упевненості в безпеці: дорога знайома, видно осьова лінія і узбіччя, машина їде з досить високою швидкістю і нічого нештатного не відбувається.

Але тих 40-50 метрів, на які видно вперед шосе в густому тумані, може не вистачити для зупинки у випадку появи на своїй смузі транспорту,що повільно рухається, чи стоїть, або іншої перешкоди. У таких поїздках потрібно постійно контролювати свою швидкість.

№5 Маневри

Будь-які маневри, пов’язані з виїздом зі своєї смуги, в умовах туману особливо небезпечні. Найбільш небажаним за такої погоди є обгін, оскільки відстань, необхідна для його повного виконання (з поверненням на свою смугу) часто в кілька разів перевищує дистанцію видимості. Тож за найменших сумнівів від обгону краще відмовитися, відклавши його до більш зручного місця – вільної від туману ділянки місцевості, відрізка дороги з кількома смугами руху в попутному напрямку або до населеного пункту, де автомобіль, що йде попереду, знизить швидкість.

Потрібно відзначити, що в тумані вдень обганяти небезпечніше, ніж вночі, оскільки світло фар зустрічного авто в темний час доби набагато помітніше, хоча оцінити відстань для нього все так само важко.

За необхідності звернути з основної траси потрібно переконатися, що ви повертаєте точно на відгалуження дороги, а не куди-небудь в кювет. Небезпека в тому, що другорядна дорога може не мати розмітки і обмежувальних стовпчиків на узбіччях, які могли б слугувати орієнтирами.

При цьому потрібно намагатися якомога швидше залишити смуги руху, якщо з якої-небудь причини довелося зупинитися або просто сповільнитися (поворот, втрата орієнтації, поломка). Перебування на дорозі у такому положенні підвищує ризик зіткнення – в першу з автомобілями, які їдуть позаду.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, як не буксувати на снігу і на льоду.