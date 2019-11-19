Голос України опублікував закон про запровадження штрафів за порушення правил перевезення дітей.

Штрафи за перевезення дітей без автокрісел 20 листопада набудуть чинності, тому що 19 листопада відповідний закон №224-IX опублікували в офіційному парламентському виданні Голос України.

Згідно з документом, за порушення правил перевезення дітей водій отримує штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів (510 грн), повторне порушення протягом року – 50 неоподатковуваних мінімумів (850 грн).

Нагадаємо, 29 жовтня Рада ухвалила закон Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей. А 15 листопада президент Володимир Зеленський його підписав.

Джерело: Голос України