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Водіїв штрафуватимуть за перевезення дітей без автокрісла з 20 листопада

Голос України опублікував закон про запровадження штрафів за порушення правил перевезення дітей.

Водіїв штрафуватимуть за перевезення дітей без автокрісла з 20 листопада

Штрафи за перевезення дітей без автокрісел 20 листопада набудуть чинності, тому що 19 листопада відповідний закон №224-IX опублікували в офіційному парламентському виданні Голос України.

Згідно з документом, за порушення правил перевезення дітей водій отримує штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів (510 грн), повторне порушення протягом року – 50 неоподатковуваних мінімумів (850 грн).

Які штрафи за перевезення дітей без автокрісла

Нагадаємо, 29 жовтня Рада ухвалила закон Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей. А 15 листопада президент Володимир Зеленський його підписав.

Джерело: Голос України

Фото: Dreamstime

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