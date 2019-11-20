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Факти / Lifestyle

Як вибрати дитяче автокрісло: п’ять порад

20 листопада в Україні набули чинності штрафи за порушення правил перевезення дітей в машині. Про те, як вибрати автокрісло – в матеріалі Фактів ICTV.

как выбрать автокресло

Питання про те, як вибрати автокрісло стало особливо актуальним після прийняття парламентом закону України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей.

Тепер українські водії платитимуть штраф за перевезення дітей без автокрісла. За таке порушення необхідно буде заплатити 510 грн, а якщо вчинене повториться протягом року – 850 грн.

Вибрати автокрісло для дитини – завдання не з легких. Купуючи його необхідно звернути увагу на кілька ключових моментів – пластик, з якого зроблено автокрісло, оббивку, гарантію, ремені і універсальність.

Факти ICTV зібрали п’ять корисних порад, як обрати дитяче автокрісло.

Якість пластика

Деякі виробники з метою економії коштів виготовляють автокрісла з вторсировини. Такі крісла служать до п’яти років і під час удару тріскаються.

Вироби з якісного пластику під час удару деформуються і служать до 15 років.

Визначити можна за вартістю – хороший пластик не може бути дешевим.

Оббивка

Необхідно, щоб тканина не була пофарбована.

Вона повинна мати брудозахисне і антибактеріальне просочення.

Гарантія

На якісне автокрісло має бути гарантія мінімум 2 роки.

Ремені безпеки

Якщо дитина важить більше 18 кг і зростом вище метра – крісло можна фіксувати триточковим ременем, як дорослу людину.

В автокріслі потрібно перевозити дитину зростом менше 1,45 м. Кріплення ременів безпеки звичайного автомобіля розраховані на людину вище 1,45 м. Тобто, якщо пристебнути дитину, як дорослого, ремені пройдуть в області шиї та живота і при гальмуванні дитина буде травмована.

Універсальні та вікові автокрісла

Автокрісла поділяються на універсальні, які розраховані на дітей вагою від 9 кг до 36 кг і вікові – від народження група 0+, до року, для дітей до 18 кг і так далі.

До перевірених виробників відносяться Recaro, Romer і STM.

Для того, щоб вибрати крісло необхідно зрозуміти, як часто дитина їздить в авто. Якщо часто, то краще вибрати автокрісло відповідної групи. Якщо не дуже часто, то підійде універсальне, яке дешевше за ціною.

До слова, закон про введення штрафів за перевезення дітей в автомобілі без дитячого автокрісла стосуватиметься і таксі.

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