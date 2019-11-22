Цифрові водійські права та техпаспорт автомобіля запрацюють в Україні в грудні 2019 року.

Міністерстві цифрової трансформації планує у середині грудня провести презентацію перших послуг мобільному додатку Дія – цифрові водійські права та техпаспорт.

– Перший реліз мобільного додатку запрацює з водійськими правами та техпаспортом. Фактично, їх показують патрульній поліції, яка має планшети, підключені до відповідного реєстру. Так, поліцейські за допомогою QR-коду на правах перевірять у реєстрі, що авто належить вам і ви маєте водійське посвідчення, – зазначив заступник голови Мінцифри Олексій Вискуб.

Потім у мобільному додатку повинні з’явитися й інші документи: студентський квиток, податковий номер та паспорт.

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– Приблизно у першому кварталі наступного року ми плануємо вийти навіть на цифровий паспорт громадянина. Безумовно, він буде з обмеженим використанням. Є доволі складні кейси, де використовують паспорт, але для того, щоб сісти на потяг чи внутрішні авіаперевезення, смартфона буде достатньо, – додав Олексій Вискуб.

Раніше Факти ICTV писали, що у центрах МВС став доступним новий онлайн-сервіс для перевірки наявності платних номерних знаків, які видають за бажанням власників легковиків.