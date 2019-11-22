Пікап Tesla Cybertruck зможе буксирувати причіп вагою більше шести тонн і коштуватиме від $40 тис.

Американська компанія Tesla в ніч на п’ятницю, 22 листопада, представила електричний пікап Cybertruck.

Перше, що кидається в очі – футуристичний дизайн машини. За словами засновника компанії Ілона Маска, екстер’єр Cybertruck виконано за зразком науково-фантастичного фільму Той, хто біжить по лезу.

За словами Маска, нова вантажівка у буквальному сенсі куленепробивна – для дверей використовується той же сплав, що і під час створення космічних ракет SpaceX.

To prove that the #Cybertruck‘s doors were strong, Elon Musk had someone take a sledgehammer to the new Tesla pickup. https://t.co/rCiOrY8bXq pic.twitter.com/50rLbEZ765 — WIRED (@WIRED) November 22, 2019

Вантажопідйомність пікапа становить 3,5 тис. фунтів (більше 1,5 тонни), він може буксирувати причіп вагою до 14 тис. фунтів (6,4 тонни).

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На одному заряді електрокар зможе проїхати приблизно 400, 500 і 800 км, залежно від комплектації.















Tesla представила пікап Cybertruck / 4 фотографии

У стандартну комплектацію входять автопілот, автопарковка, повний привід.

Найменший цінник на Cybertrack буде встановлено на $39 990. Топову версію пікапа можна буде придбати за $69 990.

Нагадаємо, Tesla Model 3 стала другим електрокаром, який потрапив до списку найбезпечніших авто.

Фото: Tesla