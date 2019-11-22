Пікап Tesla Cybertruck зможе буксирувати причіп вагою більше шести тонн і коштуватиме від $40 тис.
Американська компанія Tesla в ніч на п’ятницю, 22 листопада, представила електричний пікап Cybertruck.
Перше, що кидається в очі – футуристичний дизайн машини. За словами засновника компанії Ілона Маска, екстер’єр Cybertruck виконано за зразком науково-фантастичного фільму Той, хто біжить по лезу.
Bloody hell. @tesla Cybertruck. #Cybertruck pic.twitter.com/IVYIPKEPVL
— Steve Fowler (@SteveFowler) November 22, 2019
За словами Маска, нова вантажівка у буквальному сенсі куленепробивна – для дверей використовується той же сплав, що і під час створення космічних ракет SpaceX.
To prove that the #Cybertruck‘s doors were strong, Elon Musk had someone take a sledgehammer to the new Tesla pickup. https://t.co/rCiOrY8bXq pic.twitter.com/50rLbEZ765
— WIRED (@WIRED) November 22, 2019
Вантажопідйомність пікапа становить 3,5 тис. фунтів (більше 1,5 тонни), він може буксирувати причіп вагою до 14 тис. фунтів (6,4 тонни).
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На одному заряді електрокар зможе проїхати приблизно 400, 500 і 800 км, залежно від комплектації.
У стандартну комплектацію входять автопілот, автопарковка, повний привід.
Найменший цінник на Cybertrack буде встановлено на $39 990. Топову версію пікапа можна буде придбати за $69 990.
Нагадаємо, Tesla Model 3 стала другим електрокаром, який потрапив до списку найбезпечніших авто.
Фото: Tesla