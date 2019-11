Американська компанія Tesla в ніч на п’ятницю, 22 листопада, представила електричний пікап Cybertruck.

Перше, що кидається в очі – футуристичний дизайн машини. За словами засновника компанії Ілона Маска, екстер’єр Cybertruck виконано за зразком науково-фантастичного фільму Той, хто біжить по лезу.

За словами Маска, нова вантажівка у буквальному сенсі куленепробивна – для дверей використовується той же сплав, що і під час створення космічних ракет SpaceX.

To prove that the #Cybertruck‘s doors were strong, Elon Musk had someone take a sledgehammer to the new Tesla pickup. https://t.co/rCiOrY8bXq pic.twitter.com/50rLbEZ765

— WIRED (@WIRED) November 22, 2019