Новий електричний пікап Tesla Cybertruck вражає не тільки своїм футуристичним дизайном, динамікою і запасом ходу, але й іншими інноваціями.

Броньоване скло

Хоча на презентації скло Cybertruck розбилося від влучання металевої кульки, ранні експерименти показали, що скло пікапа може витримувати такі випробування.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019