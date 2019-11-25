Пікап Tesla Cybertruck – справжня робоча конячка, до якої можна підключити навіть електропилу.

Новий електричний пікап Tesla Cybertruck вражає не тільки своїм футуристичним дизайном, динамікою і запасом ходу, але й іншими інноваціями.

Броньоване скло

Хоча на презентації скло Cybertruck розбилося від влучання металевої кульки, ранні експерименти показали, що скло пікапа може витримувати такі випробування.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

До слова, кузов новинки виплавлено зі сталі, що і космічні кораблі SpaceX.

Сонячні батареї

Якщо доплатити, то Tesla встановить на ваш Cybertruck сонячні панелі. За словами Маска, панелі на кришці вантажної платформи зможуть забезпечити додаткові 24 км запасу ходу (до 800 км ходу від батарей).

А з опціонними висувними крилами-панелями вийде навіть плюс 48-65 км.

Пересувна електростанція

Пікап Tesla розроблений так, щоб у першу чергу не вражати людей на вулицях, а бути робочою конячкою. Так, творці продумали можливість підключати до автомобіля спецобладнання на кшталт електропили або відбійного молотка.

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Квадроцикл у кузові

На презентації Cybertruck було показано, як у кузов пікапа легко заїжджає квадроцикл, який є електричним. Маск також повідомив, що квадроцикл, який продається як опція, зможе заряджатися від батареї пікапа.

Автопілот

Автопілот – фірмова фішка усіх Tesla і Cybertruck в цьому плані – не виняток. Поки такої опції немає в жодному пікапі на ринку.

Як повідомлялося, електричний пікап Tesla Cybertruck коштуватиме від $40 тис.