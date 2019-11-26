Китайська марка Cowin, яка відкололася від автогіганта Chery, готує до виходу свій четвертий автомобіль.

Китайська марка Cowin, яка колись була бюджетним суббрендом Chery, показала дизайн нового SUV.

Назва машини поки тримається у таємниці, але відомий її внутрішньозаводський індекс – FX11.

За трьома ескізами майбутньої новинки можна сказати, що FX11 ріднить із материнською компанією хіба що оформлення корми.







Колишній суббренд Chery випускає бюджетний кросовер / 2 фотографии

Передня частина авто виглядає самобутньо – у кросовера масивна решітка радіатора, агресивний бампер і оптика з L-образними світлодіодними вставками.

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Зазначимо, що зараз із конвеєра Cowin сходять усього три моделі: седан E3, паркетники X3 і X5, у яких можна впізнати перелицьовані моделі Chery.

Нагадаємо, Kia показала протитип електрокара з кріслами, які здатні розкладатися в ліжка.

Джерело: Колеса