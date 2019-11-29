Найголовніші поради водіям, як доглядати за автомобілем взимку зібрали Факти ICTV.

Обслуговування авто взимку це складний процес, до якого потрібно підготуватися заздалегідь. Інакше ви наражаєте себе на небезпеку.

Антифриз

Варто повністю замінити охолоджуючу рідину. Тим паче, якщо у вас перегрівався двигун і доводилося доливати воду в бачок.

Проте перш, ніж змінити охолоджуючу рідину, перевірте роботу обігрівача в салоні. Якщо двигун не прогрівається до 90 градусів, а в автомобілі холодно, то не працює термостат. Його доведеться замінити.

Незамерзаюча рідина

Щойно ви почуєте про морози, то час в бачок омивача заливати рідину, що не замерзає. Інакше, коли вдарять морози, доведеться їздити наосліп.

Варто звертати увагу на склад і обирати без етилового спирту.

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Акумулятор

Ще перед початком зими перевірте стан заряду акумулятора. Якщо він у вас прослужив два-три роки, то перед холодами зарядіть його, щоб він не розрядився в люті морози.

Масло

Для тих, хто їздить рідко, потрібно заливати масло з індексом 5W. Однак, якщо ви часто за кермом, то навесні заливайте літнє масло, а восени – зимове. В іншому випадку можуть виникнути проблеми під час запуску двигуна.

Ущільнювачі дверей

Гумові ущільнювачі для дверей та скла, щоб вони не замерзали і не зіпсувалися взимку, протріть спеціальним силіконовим мастилом.

Зберіть зимовий набір водія

У зимовий час досить легко потрапити в екстрену ситуацію. Це може бути сильний мороз, снігопад, ожеледь тощо. До таких ситуація потрібно підготуватися заздалегідь.

Що повинно бути з собою в машині взимку:

трос;

дроти для “прикурювання”;

лопата;

скребок зі щіткою;

засіб для відмороження дверей та замків (аерозоль WD-40. – Ред.).

Раніше Факти ICTV писали, як розморозити авто взимку.