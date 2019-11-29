Експерти відзначають, що останнім часом серед українців зріс попит на купівлю нових недорогих автомобілів.

Не знаєте, як обрати краще бюджетне авто 2019 року? Читайте наш рейтинг Топ-5 найдешевших варіантів.

Місце №1. ZAZ Sens

ZAZ Sens – найдешевший автомобіль на українському ринку. Його можна придбати, маючи на руках від 177 тис. грн. Це вітчизняний аналог Daewoo Lanos, які колись випускалися в Запоріжжі.

Машина оснащена мелітопольським двигуном. Її не можна назвати дуже надійною, однак проблем із запчастинами точно не буде.

Місце №2. Lada Granta

Друге місце серед найдешевших автомобілів в Україні дісталося російській Lada Granta. Її вартість стартує від 214 тис. грн. У мінімальній комплектації модель оснащена бензиновим мотором на 1,6 л, потужністю 87 л. с. Середня витрата палива на 100 км – 7,2 л.

Кабмін ввів заборону на імпорт цих автомобілів з 1 січня 2020 року, тож Lada недовго залишиться серед price-лідерів.

Місце №3. Ravon R4

Цей седан В-класу відносно нещодавно з’явився на ринку України. Модель випускається на заводі в Узбекистані, який виробляє відомі українцям Daewoo Matiz.

Автомобіль йде з бензиновим двигуном на 1,5 л, який працює або на механіці, або на автоматі. Ravon R4 можна знайти за ціною від 241 тис. грн.

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Місце №4. Peugeot 301

Це один з найдоступніших седанів європейського виробництва, вартість якого стартує від 279 тис. грн. Технічні характеристики Peugeot практично ідентичні Citroën C-Elysée, але Citroën обійдеться дорожче.

Цей автомобіль заслуговує титул Краще бюджетне авто 2019 хоча б за пристойний обсяг багажника (506 л) і п’ять повноцінних місць в салоні.

Місце №5. Renault Logan

Вважається одним з найбільш популярних седанів, що продаються в Україні. Марка поєднує в собі сучасний дизайн, технологічність, практичність, надійність і вигідну ціну. При цьому багажник у Renault Logan ширший, ніж у Peugeot 301 – 510 л.

У найбюджетнішому виконанні Logan оснащений 1,2-літровим двигуном, потужністю 75 л. с. А середня витрата палива – 6,8 л. Обійдеться він мінімум в 280 тис. грн.

Нагадаємо, з 20 листопада в Україні набули чинності штрафи за порушення правил перевезення дітей в машині. Про те, як вибрати автокрісло – в матеріалі Фактів ICTV.