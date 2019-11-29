Музика – невід`ємна частина будь-якої поїздки, але вона може і знижувати увагу водія. Факти ICTV розібралися, яка музика в машину найбільше підходить для безпечної поїздки.

Виявляється, від музичних уподобань водія автомобіля залежить те, наскільки висока ймовірність потрапити в ДТП.

Гучна музика в машину

Українських водіїв можуть оштрафувати за перевищення швидкості, водіння у нетверезому стані або недотримання правил паркування, але в ПДР нічого не написано щодо гучної музики у салоні.

А таке правило варто було б внести, адже прослуховування пісень на всю гучність – це загроза для життя. Така музика для автомобілів заважає почути попереджувальні сигнали інших учасників дорожнього руху.

Крім того, в результаті дослідження Південно-Китайського технологічного університету з’ясувалося, що музика з ритмом понад 120 ударів за хвилину негативно позначається на водінні. Водії, які слухали швидкі треки в стилі рок, панк, хіп-хоп, R’n’B, здійснювали різкі маневри і перевищували швидкість.

Дорогою на роботу

Розпочніть свій ранок з позитивної музики. Британські фахівці рекомендують в цей час слухати спеціальні ранкові радіопрограми або спокійні треки.

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Дорогою додому

А ось повертаючись додому з роботи, не варто захоплюватися спокійною музикою, особливо якщо шлях лежить через затори. Є ризик занадто розслабитися і втратити керування. Оптимальний вибір музики після роботи – джаз. Він ненав’язливий, знімає напруження, але не настільки, щоб приспати пильність.

Класична музика для автомобілів

Класичні твори вважаються суперкорисними, але не всі рекомендується слухати у машині. Наприклад, деякі твори Вагнера, Ліста та Паганіні викликають тривожність, а це не найкраща емоція за кермом.

А ось від творчості Моцарта, Чайковського, Россіні та Мендельсона можна не відмовлятися.

Плейліст у дорогу

У довгій дорозі намагайтеся слухати треки, які вам подобаються, яким ви з радістю підспівуєте. Бажано, щоб пісні не були одноманітними, інакше вони можуть приспати пильність.

Ми підібрали кілька композицій, які допоможуть не заснути у дорозі:

Red Hot Chili Peppers – Snow

Бумбокс – Твій на 100%

U2 – Beautiful Day

CHVRCHES – Leave A Trace

The Cranberries – Animal Instinct

Де завантажити

На багатьох музичних порталах можна знайти готові добірки, які так і називаються – Музика в машину.

Якщо немає настрою на музику, можна слухати аудіокниги або почати вивчати іноземну мову.

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