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Факти / Lifestyle / Авто

Камікадзе за кермом чи безпечний водій: хто ви на дорозі взимку? ТЕСТ

Факти ICTV склали тест, який покаже, наскільки безпечно ви керуєте авто в зимову пору року.

Водіння взимку

Тільки за перше півріччя 2019 року на дорогах України, згідно зі статистикою Патрульної поліції, загинули більше 1 тис. українців та більше 10,5 тис. осіб отримали травми.

За кількістю смертей на дорогах Україна є одним з лідерів у світі.

У першій половині 2019 року було зафіксовано більше 60 тис. ДТП.

Читайте: Антифриз і набір водія: як доглядати за авто взимку

Зимовий час найнебезпечніший на дорогах. Він завжди супроводжується величезною кількістю ДТП. Найчастіше аварії трапляються внаслідок ігнорування основних правил дорожнього руху.

Водіям слід пам’ятати, що під час їзди дорогами взимку потрібно проявляти особливу увагу і відповідальність.

Редакція Фактів ICTV підготувала тест, який допоможе зрозуміти, чи правильно ви поводите себе за кермом у зимовий час.

Факти ICTV також писали про п’ять корисних порад щодо водіння взимку, які допоможуть не буксувати на снігу і льоду.

Фото: Dreamstime

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