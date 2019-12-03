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У стилі Scala і Octavia: Skoda вперше показала Rapid 2020

Skoda Rapid 2020 не зникне з модельного ряду чеської компанії після появи Skoda Scala.

У стилі Scala і Octavia: Skoda вперше показала Rapid 2020

Дизайн Skoda Rapid 2020 показали на рендерах до прем’єри, яка повинна відбутися вже у цьому місяці.

Уже відомо, що ліфтбек поставлятиметься на ринки СНД, Китаю та Індії.

На зображеннях видно, що Skoda Rapid 2020 отримає оновлену передню частину в стилі Skoda Scala та ліхтарі в стилі нової Octavia.

Читайте: Без педалей і гальм: Skoda показала електровелосипед Klement

Очікується, що під капотом авто буде 1,6-літровий 110-сильний бензиновий двигун, а у деяких країнах встановлюватимуть літрові турбомотори на 95 і 110 к. с.

1,6-літровий турбодизель поки під питанням.

Нагадаємо, китайська марка Cowin, яка колись була бюджетним суббрендом Chery, показала дизайн нового SUV.

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