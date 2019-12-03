Skoda Rapid 2020 не зникне з модельного ряду чеської компанії після появи Skoda Scala.
Дизайн Skoda Rapid 2020 показали на рендерах до прем’єри, яка повинна відбутися вже у цьому місяці.
Уже відомо, що ліфтбек поставлятиметься на ринки СНД, Китаю та Індії.
На зображеннях видно, що Skoda Rapid 2020 отримає оновлену передню частину в стилі Skoda Scala та ліхтарі в стилі нової Octavia.
Читайте: Без педалей і гальм: Skoda показала електровелосипед Klement
Очікується, що під капотом авто буде 1,6-літровий 110-сильний бензиновий двигун, а у деяких країнах встановлюватимуть літрові турбомотори на 95 і 110 к. с.
1,6-літровий турбодизель поки під питанням.
Нагадаємо, китайська марка Cowin, яка колись була бюджетним суббрендом Chery, показала дизайн нового SUV.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+