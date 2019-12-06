€15 тис: в Європі з’явиться електрокар на базі Dacia Duster

У 2021 році в Європі вийде бюджетний електричний кросовер Renault City K-ZE під брендом Dacia.

Електрокар Renault City K-ZE побудують у кузові кросовера Dacia Duster і, можливо, він з’явиться під тією ж назвою, але з якоюсь припискою. Також повідомляється, що авто отримає запас ходу на одному заряді у 250 км за циклом WLTP.

Електрокар вийде саме під маркою Dacia, тому, що автопарк цього бренду загалом виділяє у повітря дуже багато CO2, а це авто має захистити бренд від європейських санкцій.

– Парк Dacia з низькозатратними двигунами внутрішнього згорання зараз виділяє занадто багато CO2, а інвестиції у нові та дорогі технології складно втримати у сегменті низьких цін. Dacia хоче скоротити викиди за допомогою електрокарів, – говорить менеджер з продажу групи Renault Олів’є Мурге.

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За попередніми даними, в Європі електрокар коштуватиме близько €15 тис., а в Німеччині з урахуванням державної допомоги – приблизно €10 тис.

До слова, Факти ICTV публікували матеріал про 5 бюджетних вживаних електромобілів, які варті уваги.

Джерело: Electrive