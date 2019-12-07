Тест-драйв Mazda CX-5 2019: що нового і скільки коштує?

Факти ICTV раніше ознайомилися з японським кросовером Mazda CX-5 у версії 2016 року, але настав час оновити модель та чимось здивувати покупців.

Зовні Mazda CX-5 2019 практично нічим не відрізняється від попередньої версії, а розпізнати новинку можна за новими колісними дисками та адаптивним круїз-контролем, який заховано за емблемою на радіаторній решітці.

Ціни

Оновлена Mazda CX-5 2019 з бензиновим двигуном об’ємом 2,0 л, 6-АКПП і на передньому приводі буде коштувати приблизно $30 тис.

Максимальна комплектація Mazda CX-5 2019 з двигуном об’ємом 2,5 л, 6-АКПП і на повному приводі буде коштувати $44,5 тис.

Саме в максимальній комплектації TOP ми і протестували автомобіль .

Салон

У салоні змін більше і вони стосуються деталей.

З’явилась можливість замовити чорну оббивку стелі та шкіряний салон Nappa.

Також з’явилась вентиляція передніх сидінь.

Інтер’єр розбавили вставками з натурального дерева, які відмінно поєднуються з алюмінієм.

На панелі приладів тепер є цифровий дисплей спідометра, який розташувався поміж двома аналоговими колодязями.

На кермі є блок керування адаптивним круїз-контролем, бортовим комп’ютером і мультимедіа.

Вгорі торпедо розсташований дисплей діагоналлю 7 дюймів, система якого тепер підтримує Apple CarPlay і Android Auto.

З’явились камери кругового огляду, яких не було у попередній версії. Проте найбільшим розчаруванням в мультимедійній системі стала якість зображення камер, яке виявилося досить розмитим та малоінформативним.

На другому ряду сидінь особливих змін не помічено. Там, як і раніше, комфортно, є регулювання кута нахилу спинки, є USB-роз’єм для зарядки телефону, підстаканники та підігрів сидінь.

Підігрів сидінь мимоволі можна увімкнути, спершись ліктем на підлокітник, що траплялося і в попередній Mazda CX-5, і в рестайлінговій Mazda 6.

Об’єм багажника становить 477 л, що на 35 л більше ніж у попередньої версії, але відчути таку надбавку складно.

Характеристики

Якщо говорити про технічні характеристики та “залізо” Mazda CX-5, то вони не змінились.

Атмосферний бензиновий двигун об’ємом 2,5 л має потужність 194 к.с. і максимальний крутний момент 258 Нм (4000 об.хв), який працює в парі з 6-АКПП.

У нас на тесті була повнопривідна версія, але існує можливість замовити автомобіль лише на передньому приводі.

Двигун працює злагоджено з КПП, і ви не відчуєте жодних смикань чи ривків.

Атмосферний двигун подарує вам безліч приємних відчуттів і впевненості під час маневрів. Все збалансовано та передбачувано.

Раніше у нас була можливість в різних умовах випробувати бензинову версію (об’єм двигуна 2,5 л) і порівняти її з дизельною версією (об’єм двигуна 2,2 л). У нашому матеріалі ви зможете детально ознайомитися зі всіма відмінностями, плюсами, мінусами та вигодами дизельної та бензинової Mazda CX-5.

Габаритні розміри:

Довжина 4 550 мм

Ширина (з урахуванням дзеркал) 2 125 мм

Висота 1 680 мм

Колісна база 2 700 мм

Кліренс 200 мм

Підсумок

Якщо підсумувати всі зміни в Mazda CX-5, то можна сміливо сказати, що японці не хотіли кардинально міняти цей продукт.

Всі зміни в Mazda CX-5 схожі на удосконалення, а не на революційні прориви. Mazda зробила ставку на відточений до ідеалу продукт, а не на революційні зміни. І, як на мене, у них непогано виходить утримувати свого покупця такими рішеннями. Вирішувати, як завжди, вам.















































































Тест-драйв Mazda CX-5 2019: що нового і скільки коштує? / 20 фотографий

Олесь Куниця