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Ілон Маск вперше проїхався на електропікапі Cybertruck

Ілон Маск вперше проїхався на недавно презентованому публіці електричному пікапі Cybertruck в Лос-Анджелесі.

Ілон Маск вперше проїхався на електропікапі Cybertruck

Мільярдер у компанії співачки Граймс і директора Tesla з дизайну Францем фон Хольцхаузен прямував у популярний серед знаменитостей ресторан Nobu в Малібу.

Після вечері Маск продемонстрував Cybertruck акторові Едварду Нортону.

Читайте: Tesla представила пікап Cybertruck

Раніше ми також писали про топ-5 фішок Tesla Cybertruck.

Джерело: TMZ

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