VARTA.UA – це платформа з надання автомобільних послуг. Тут можна описати свою проблему, знайти виконавця і залишити відгуки після співпраці.

Якщо ви власник авто, то, напевно, хоча б раз в житті стикалися з пошуком майстра для свого “залізного коня”. Для цього доводилося обдзвонювати таких же знайомих автомобілістів, шукати оголошення в газетах та інтернет-порталах, просити поради на різноманітних форумах.

А чого тільки вартувало об’їздити більшість СТО в районі та отримати відповідь майстра, якщо він дійсно професіонал, що запис можливий тільки наступного тижня. Звичайно, варто згадати і те, що, успішно оновивши стан свого авто, ви розуміли, що заплатили в кілька разів дорожче, ніж можна було.

Скільки коштів, часу та особливо нервів могло бути витрачено. На щастя, все це буде в минулому, якщо використовувати сервіс автопослуг VARTA.UA.

Для пошуку виконавця необхідних послуг досить залишити заявку на сайті, і майстри зв’яжуться з вами самі. А найголовніше – можна буде вибрати найбільш зручну за розташуванням СТО або виконавця послуг, а також вигідні ціни.

– Ми перевернемо з ніг на голову сферу автомобільних послуг, зробивши їх максимально зручними і доступними для власників автомобілів і вигідними для тих, хто їх надає, – говорить засновник сервісу VARTA.UA.

Сервіс VARTA.UA виконує відразу кілька завдань

Біржа автомобільних послуг зібрала на одному майданчику дані майстрів усіх профілів, які надають послуги власникам автомобілів з різних міст України.

Тому якщо ваше авто вийшло з ладу, йому потрібен огляд або будь-які інші послуги, достатньо залишити заявку на сайті, зазначивши марку машини, рік випуску, місто та описання проблеми.

Заявку отримає кожен майстер подібного профілю саме з необхідного населеного пункту або найближчого до нього. Він зможе відправити свою відповідь, вказавши вартість, запланований час виконання й інші важливі нюанси.

Біржа VARTA.UA захищає обидві сторони від будь-яких неприємних ситуацій підписанням спеціальних договорів, розроблених юристами з урахуванням всіх нюансів. Ще одним способом захисту є спеціальна система рейтингу. Виконавці отримують бали завдяки відгукам замовників, і це однозначно стимулює їх виконувати роботу вчасно і максимально якісно.

Якщо ж замовник буде незадоволений і залишить негативний коментар, то рейтинг суттєво впаде. Але найголовніше, що сайт пропонує в завданні захисту – безпечна угода.

Принцип її використання простий: за необхідності оплати завдатку стороні, що надає послуги, гроші резервуються на сервісі і тільки після підтвердження виконання замовлення відправляються до виконавця.

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Як починався сервіс VARTA.UA

У біржі автомобільних послуг два засновника: Віктор Ковальчук з міста Луцьк та Володимир Лабо з міста Тернопіль. Познайомилися вони на просторах інтернету: на той час кожен займався подібним проектом.

Віктор понад 10 років пропрацював в торгівлі, запустив свою біржу в січні 2019 року, а Володимир – програміст за освітою і покликанням, в квітні, коли вони вирішили співпрацювати, тільки почав запуск проекту. Об’єднавшись разом, тепер вже партнери зайнялися удосконаленням VARTA.UA.

Стартували революціонери в сфері автомобільних послуг з затребуваної сьогодні пропозиції – купівлі і пригону авто з Європи і США.

– Це частина слона, адже щоб з’їсти його цілком, варто куштувати невеликими шматочками, – любить говорити Віктор Ковальчук.

За час існування біржі послуга стала популярною у всій Україні. А тим, хто займається пригоном авто з Європи, стало набагато легше шукати клієнтів.

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