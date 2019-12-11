Електронні водійські посвідчення і техпаспорт запустили в тестовому режимі

Зокрема, запускається перша черга бета-тестування додатку Дія, який і є Державою в смартфоні.

Україна в тестовому режимі запускає перші послуги держави в смартфоні – електронні водійські посвідчення і електронний технічний паспорт.

Про це на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання уряду заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Ми запускаємо першу чергу бета-тестування нашого додатку Дія, який і є державою в смартфоні. Перші послуги, які будуть в цьому додатку, це можливість використовувати електронні водійські посвідчення й електронний технічний паспорт, – розповів він.

Читайте: Держава у смартфоні: названо головні цілі

У тестовому режимі зможуть взяти участь 20 тис. українців, тому віце-прем’єр закликав бажаючих залишати заявки, аби на практиці перевірити роботу послуги та повідомити розробникам щодо можливих проблем.

Нагадаємо, у вересні Михайло Федоров представив проект Держава в смартфоні, а саме портал та додаток Дія.