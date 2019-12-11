Українці зможуть поскаржитися на ями на дорозі та погану роботу комунальників через GPS-навігатором Waze. Пілотний проект тестують у Львівській та Дніпропетровській областях.

Мінінфраструктури започаткувало пілотний проект співпраці з додатком Waze. Там користувачі мають можливість поскаржитися на погану якість покриття чи стан дороги.

Всі скарги на автошляхи від користувачів програми збираються в єдину базу, яка доступна для дорожньої служби в режимі реального часу.

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Відтак проект працює у тестовому режимі у Львівській та Дніпропетровській областях.

– Ми зможемо ще оперативніше реагувати на скарги громадян і зосередити нашу увагу насамперед на найбільш проблемних ділянках доріг, – повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Раніше Факти ICTV писали, коли Укравтодор презентує план ремонту доріг на 2020 рік та як проходить підготовка до зими.

Джерело: Мінінфраструктури