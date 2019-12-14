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Тест-драйв Opel Crossland X: німець чи француз?

Факти ICTV провели тест-драйв Opel Crossland X, який є найменшим кросовером в лінійці німецького бренду.

Тест-драйв Opel Crossland X: німець чи француз?

Opel Crossland X став плодом співпраці General Motors і PSA Peugeot Citroen і побудований на базі Peugeot 2008. До речі, французи вже поглинули бренд Opel, і тепер на нас чекає чимало цікавого.

Комплектації та ціни

Opel Crossland X в Україні пропонується тільки в одному варіанті виконання з турбованим бензиновим двигуном об’ємом 1, 2 л, 6-АКПП і на передньому приводі.

В базовій комплектації Enjoy він коштує близько $17,8 тис., а в максимальній комплектації Innovation близько $20,1 тис.

До слова, комплектація тестового автомобіля відрізняється від тих, що постачаються в Україну. Вона дещо ширша, але про це трохи пізніше.

Дизайн

У Opel Crossland X своєрідний зовнішній вигляд, але щось в ньому є. Проглядаються фамільні риси лінійки Opel, а французи вирішили не втручатись у зовнішній дизайн.

Є певна схожість з моделлю Opel Meriva, що вже не випускається, але Crossland X вийшов більш симпатичним.

Салон

Ергономіка Opel Crossland X натякає на німецьке коріння своїм простим, але грамотним підходом до всіх дрібниць. Лише жовті нотки в декорі розбавляють прийнятну німецьку педантичність.

До слова, тестовий Opel Crossland X укомплектований комбінованим салоном з тканини та екошкіри. Матеріали якісні, а зібрано все на совість.

В Opel Crossland X є все на своїх місцях і немає нічого зайвого.

Хоча, в українських комплектаціях є не все, чого б хотілося. Немає можливості замовити передні сидіння з додатковими регулюваннями та висувною колінною подушкою, якими укомплектований тестовий автомобіль.

Панель приладів проста і зрозуміла, заплутатися складно.

Кермо виконане зі шкіри та доповнене підігрівом. Є підігрів також і передніх сидінь, обігрів дзеркал і лобового скла. Все це тепле щастя входить в пакет “Зима”, який дуже доречний в умовах нашого клімату.

Вгорі на центральній консолі – мультимедійний екран, а сама система підтримує Android Auto та Apple CarPlay.

Є два USB-роз’єми і бездротова зарядка, але вона також недоступна в комплектаціях на нашому ринку.

Перебуваючи в салоні, складається враження, що автомобіль набагато більших розмірів, ніж він є насправді. Дійсно просторий і комфортний салон, який доповнює велика площа скління.

Позаду також місця вдосталь, але і тут українцям дещо не пощастило. У нас в комплектаціях недоступна опція індивідуальних зсувних сидінь другого ряду.

У Opel Crossland X об’єм багажника складає 410 л. Є розмежувальна поличка, якою можна регулювати висоту та розділяти багаж на два відсіки.

Opel Crossland X в динаміці

Opel Crossland X отримав від французів силовий агрегат та КПП.

Турбований бензиновий двигун з об’ємом 1,2 л виявився досить бадьорим, а класичний автомат цілком навіть швидким й точним під час перемикання передач.

Під час обгонів у мене не було думок про те, що запасу потужності не вистачить і варто почекати більш вдалого моменту. Ні, Opel Crossland X цілком передбачуваний, і цього запасу вистачає, в чому я переконався особисто.

У міських умовах він також показує пристойну динаміку, її вистачає для щоденної їзди. Не варто фантазувати і думати, що 1,2 л з потужністю 110 к. с. і максимальним крутним моментом 205 Нм подарує вам відчуття від водіння боліда.

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Ми чудово розуміємо, що 10,9 с до сотні – далеко від світових рекордів, але сама робота двигуна й КПП у мене питань не викликали.

У міському режимі витрати палива на тесті у нас становили близько 9 л на 100 км, а на трасі показники були близько 7 л.

Підвіска виявилася збитою та пружною, місцями навіть дещо жорсткою, особливо позаду.

Сподобалася висока посадка та огляд в Crossland X, завдяки яким добре проглядаються його габарити.

Габаритні розміри:

  • Довжина 4 212 мм
  • Ширина (з урахуванням дзеркал) 1 765 мм
  • Висота 1 605 мм
  • Колісна база 2 685 мм
  • Кліренс 170 мм

З базових опцій також хотів би відзначити круїз-контроль, систему контролю тиску в шинах, систему розпізнавання дорожніх знаків і попередження про вихід зі смуги руху.

Підсумок

Opel Crossland X – збалансований, практичний і сучасний автомобіль, який підійде для спокійної щоденної їзди. Незважаючи на спорідненість з французами, Opel Crossland X залишився німцем, що порадувало.

Хотілося би більш широкий вибір опцій, які у нас недоступні.

Але якщо підійти до цього питання з іншого боку, то потрібно згадати про бюджет і наповнення тих комплектацій, які представлені в Україні.

Вирішувати, як завжди, вам.

Тест-драйв Opel Crossland X: німець чи француз? / 25 фотографий

Олесь Куниця

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