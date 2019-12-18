Компанія BMW розкрила частину характеристик нового компактного електричного кросовера iX3.

Серійне виробництво автомобіля почнеться у 2020 році. Його концепт дебютував на автосалоні в Пекіні ще у 2018 році.

Насамперед, у серійному iX3 використовуватиметься акумуляторна батарея потужністю 74 кВт-год, що забезпечить проходження позашляховика з нульовим рівнем викидів за одну зарядку більше 440 км. Однак заявлений запас вимірюється європейським циклом WLTP, а отже рейтинги EPA будуть трохи нижче.

На відміну від конкурентів для BMW iX3 поки заявлений тільки один електродвигун на задній осі.















440 км на одному заряді: BMW розповіла про новий електрокросовер iX3 / 4 фотографии

Також автовиробник повідомив, що всі компоненти силової передачі розробили німецькі виробники.

Водночас у баварців вийшло зробити рівень енергоспоживання кросовера досить низьким, що дозволило забезпечити його відносно компактною батареєю.

Читайте: Продаж гібридів BMW 330-i стартував: ціна та характеристики

З запуском повністю електричного iX3, X3 стане першою моделлю бренду, доступною як зі звичайними бензиновими та дизельними двигунами, так і з гібридним і повністю електричним приводом.

Раніше BMW представила кросовер X5 з витратою палива менше 2 літрів.

Джерело: Motor1

Фото: Motor1