440 км на одному заряді: BMW розповіла про новий електрокросовер iX3

Компанія BMW розкрила частину характеристик нового компактного електричного кросовера iX3.
Серійне виробництво автомобіля почнеться у 2020 році. Його концепт дебютував на автосалоні в Пекіні ще у 2018 році.
Насамперед, у серійному iX3 використовуватиметься акумуляторна батарея потужністю 74 кВт-год, що забезпечить проходження позашляховика з нульовим рівнем викидів за одну зарядку більше 440 км. Однак заявлений запас вимірюється європейським циклом WLTP, а отже рейтинги EPA будуть трохи нижче.
На відміну від конкурентів для BMW iX3 поки заявлений тільки один електродвигун на задній осі.
Також автовиробник повідомив, що всі компоненти силової передачі розробили німецькі виробники.
Водночас у баварців вийшло зробити рівень енергоспоживання кросовера досить низьким, що дозволило забезпечити його відносно компактною батареєю.
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З запуском повністю електричного iX3, X3 стане першою моделлю бренду, доступною як зі звичайними бензиновими та дизельними двигунами, так і з гібридним і повністю електричним приводом.
Раніше BMW представила кросовер X5 з витратою палива менше 2 літрів.
Джерело: Motor1
Фото: Motor1