Збільшення штрафів за нерозмитнені вчасно авто з єврономерами, а також транспорт із перевищенням терміну транзиту відклали до початку 2020 року.

Верховна Рада внесла зміни до Митного кодексу, згідно з якими українців поки не каратимуть підвищеними штрафами за нерозмитнені вчасно авто з єврономерами, а також транспорт із перевищенням терміну транзиту.

Про це йдеться в законопроекті №2288 Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 і 481, за який проголосували 285 нардепів.

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Згідно зі змінами, до осіб, які порушили митні правила, передбачені частинами четвертою-шостою статті 470 та частинами четвертою-шостою статті 481 Митного кодексу України, в період з 22 серпня до 31 грудня 2019 року включно, будуть застосовуватися санкції у вигляді штрафу в розмірі 8 500 грн і 17 000 грн відповідно.