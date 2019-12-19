В Україну повертається техогляд: які авто перевірять першими

Технічний огляд автомобілів в Україні почнуть впроваджуватимуть поступово уже в наступному році.

В Україні у 2020 році можуть повернути технічний огляд автомобілів, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, техогляд впроваджуватимуть поступово. Спочатку проходити його зобов’яжуть переобладнані авто, ті, які ввозять вперше та вживанні машини.

– Треба це поступово впроваджувати, щоб підготувати середовище, – сказав Криклій.

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Міністр додав, що повернення техогляду вимагає угода про асоціацію з ЄС. Зі свого боку ЗМІ пишуть, що такої вимоги в документі немає, а техогляд вимагається лише Директива 2014/45/ЄС для держав-членів ЄС.

Нагадаємо, в Україні набули чинності штрафи за порушення правил перевезення дітей в авто.

Джерело: Auto24