PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто

В Україну повертається техогляд: які авто перевірять першими

Технічний огляд автомобілів в Україні почнуть впроваджуватимуть поступово уже в наступному році.

В Україну повертається техогляд: які авто перевірять першими

В Україні у 2020 році можуть повернути технічний огляд автомобілів, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, техогляд впроваджуватимуть поступово. Спочатку проходити його зобов’яжуть переобладнані авто, ті, які ввозять вперше та вживанні машини.

– Треба це поступово впроваджувати, щоб підготувати середовище, – сказав Криклій.

Читайте: Електронні водійські посвідчення і техпаспорт запустили в тестовому режимі

Міністр додав, що повернення техогляду вимагає угода про асоціацію з ЄС. Зі свого боку ЗМІ пишуть, що такої вимоги в документі немає, а техогляд вимагається лише Директива 2014/45/ЄС для держав-членів ЄС.

Нагадаємо, в Україні набули чинності штрафи за порушення правил перевезення дітей в авто.

Джерело: Auto24

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка