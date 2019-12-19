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Іспити на права зніматимуть на відео – коли та як це працюватиме

В Україні почнуть відеофіксацію практичного іспиту на право керування автомобілем.

Іспити на права зніматимуть на відео – коли та як це працюватиме

В Україні з 24 грудня почне діяти фіксація на відео іспиту з отримання водійського посвідчення.

За словами, заступника керівника Головного сервісного центру МВС Юрія Смольянінова, у кожному екзаменаційному авто буде встановлено відеореєстратор, який фіксуватиме дії водія на дорозі та ситуацію в салоні.

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– Нововведення допоможе зменшити корупційну складову, уникнути можливих суперечностей під час складення іспиту та виявити здійснене правопорушення. У випадку суперечностей кандидат у водії матиме можливість оскаржити результати іспиту, – заявили у МВС.

З 2020 року фіксація практичних іспитів стане обов’язковою, а відмова від відеофіксації стане підставою для недопуску до складення практики.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна в тестовому режимі запускає перші послуги держави в смартфоні – електронні водійські посвідчення та електронний технічний паспорт.

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